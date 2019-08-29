شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندرى نجح فى الفوز على العربى الكويتى فى افتتاح مشواره العربى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - رفع الجهاز الفنى للفريق الكروى الأول بنادى الاتحاد السكندرى بقيادة طلعت يوسف درجة الاستعداد القصوى بالدخول بالفريق فى معسكر مغلق بمدينة الإسماعيلية اليوم الجمعة، استعدادا لمواجهة الزمالك فى نصف نهائى كأس مصر المحدد لها الأحد المقبل، وكان طلعت يوسف قد رفض منح لاعبيه راحة عقب الوصول من الكويت وتحقيق الفوز على العربى الكويتى بملعبه ووسط جماهيره بهدف مقابل لا شىء سجله خالد قمر مهاجم الفريق.

وواصل الفريق تدريباته فى السادسة من مساء أمس الأول على ملعبه بسموحة وسط أجواء احتفالية من جماهير الاتحاد بلاعبيها بعد التفوق فى البطولة العربية، وحرص الجهاز الفنى على أداء المران مبكرا حتى يتمكن لاعبو الاتحاد من متابعة مباراة الزمالك والمقاصة لوضع يده على مواطن القوة والضعف بالفريقين، ويولى مجلس إدارة النادى واللاعبون والجماهير على حد سواء تلك المباراة أهمية خاصة لا سيما أن الجميع يطمح فى ظل الروح المعنوية العالية فى الوصول إلى المباراة النهائية لكأس مصر بعد غياب سنوات عديدة عن حلم التتويج.

على صعيد آخر، أنهى مجلس إدارة النادى برئاسة المهندس محمد مصيلحى إجراءات التعاقد مع المدافع الدولى الليبى أحمد شلبى لاعب نادى أهلى بنغازى ومنتخب ليبيا 25 سنة، بناء على طلب طلعت يوسف المدير الفنى للاتحاد الذى سبق له قياده فريق أهلى بنغازى ويدرك إمكانيات هذا اللاعب، ويتولى اللواء عبد الجليل إمام مدير الكرة بنادى الاتحاد حاليا إنهاء إجراءات قيد اللاعب فى اتحاد الكرة مع إيمانويل أوكوى الأوغندى بعد وصول بطاقته الدولية مؤخرا وإنهاء خلافاته المالية مع ناديه.

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من جانبه أكد نور السيد لاعب الفريق، أن الروح الطيبة بين اللاعبين قبل وبعد المباريات كانت كلمة السر فى العودة من الكويت بأغلى انتصار، مشيرا إلى أنهم أدوا المباراة فى جو صعب ورطوبة عالية للغاية، ولم يكن لديهم أى معلومات كافية عن أصحاب الارض، ويرى نور السيد أن البداية موفقة للغاية وتساعد نادى الاتحاد فى مسيرته المحلية والعربية.

أما خالد قمر نجم مباراة العربى وصاحب هدف الانتصار الذى جاء من ضربة جزاء فقد أشاد بالجالية المصرية بالكويت التى أشعلت الحماس فى المدرجات واستقبلت البعثة على أفضل ما يكون مما كان له أكبر الأثر فى نفوس الجميع.

ويعقد محمد مصيلحى رئيس النادى جلسة مع الشركة الراعية وينوى رئيس النادى المطالبة برفع قيمة التعاقد عن مبلغ 17 مليون جنيه حتى يتناسب التعاقد مع قيمة نادى الاتحاد فى ظل نجاحه المنقطع النظير فى البطولة العربية والشعبية والتركيز الإعلامى الأخير عليه من مختلف وسائل الإعلام العربية، وكذلك وصول الفريق إلى نصف نهائى بطولة كأس مصر بعد طول غياب.

ويعول رئيس النادى على زيادة المقابل المالى من الشركة الراعية من أجل الوفاء بالالتزامات المالية التى يطلبها اللاعبون فى كافة الألعاب المختلفة بالنادى.