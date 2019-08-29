شكرا لقرائتكم خبر عن الأفضل في أوروبا.. ميسي بالهجوم وفان دايك في الدفاع وأليسون بحراسة المرمى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم اختيار الأفضل في بطولة دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي 2018-2019، في 4 مراكز: حراسة المرمى، والدفاع، ولاعب الوسط، والمهاجم.

أحسن حارس

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم اختيار الحارس البرازيلي أليسون، أحد نجوم ليفربول المتوج بدوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، كأفضل حارس في مسابقة موسم 2018-2019.

أحسن مدافع

توج الهولندي فيرجيل فان دايك، مدافع ليفربول الإنجليزي، بجائزة أفضل مدافع في دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، بعد مساهمته في تتويج فريقه الإنجليزي باللقب على حساب توتنهام هوتسبير.

أحسن لاعب وسط

وقع الاختيار على فرينكي دي يونج، لاعب أياكس السابق وبرشلونة حاليًا، كأفضل لاعب وسط في دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، بعد الدور الكبير الذي قدمه مع أياكس ليقوده إلى نصف النهائي.

أحسن مهاجم

اختير ليونيل ميسي كأفضل مهاجم في دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي بعد أن قاد فريقه إلى نصف نهائي البطولة.

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