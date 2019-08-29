Advertisements
الخميس 29 أغسطس 2019
أعرب اللاعب الهولندي فيرجل فان دايك لاعب فريق ليفربول الإنجليزي عن سعادته البالغة بعد تحقيقه جائزة أفضل لاعب في أوروبا لعام 2019، وذلك بعد منافسته مع الثنائي ليونيل ميسي والبرتغالي كريستيانو رونالدو.
وقال فان دايك في تصريحات صحفية : "لقد كٌنت أعمل بجد في كل خطوة أقوم بها، وكُنت أنمو وأنا أٌتابع رونالدينهو، لقد كان يلعب بمُتعة كبيرة ويقوم بالكثير من المهارات، ومشاهدته وهو يلعب كانت أمر رائع و مُمتع بالنسبة لي".
وتابع : "يجب أن أتقدم بالشكر لزملائي بالفريق أولاً ، بدونهم لما كنت سأحقق ما حققته من إنجازات، لقد كان ذلك طريقاً طويلاً من رحلتي، أنا فخور جداً بالحصول على هذه الجائزة والفضل يعود لكل من ساعدني على تحقيقها".
واختتم : "من الواضح إنني كُنت أستمتع بها كثيراً خلال العُطلة، ولقد كُنا نستحق الفوز بها ، الآن قد بدأ موسماً جديداً ونُريد المُنافسة من جديد ، نُريد الحفاظ على الكأس، وحققنا كأس السوبر الأوروبي بإسطنبول، والآن نتطلع للذهاب إلى هناك من جديد".
Advertisements
كانت هذه تفاصيل خبر رد فان دايك بعد فوزه بلقب الأفضل في أوروبا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.