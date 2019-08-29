رد فان دايك بعد فوزه بلقب الأفضل في أوروبا

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الخميس 29 أغسطس 2019

أعرب اللاعب الهولندي فيرجل فان دايك لاعب فريق ليفربول الإنجليزي عن سعادته البالغة بعد تحقيقه جائزة أفضل لاعب في أوروبا لعام 2019، وذلك بعد منافسته مع الثنائي ليونيل ميسي والبرتغالي كريستيانو رونالدو.



وقال فان دايك في تصريحات صحفية : "لقد كٌنت أعمل بجد في كل خطوة أقوم بها، وكُنت أنمو وأنا أٌتابع رونالدينهو، لقد كان يلعب بمُتعة كبيرة ويقوم بالكثير من المهارات، ومشاهدته وهو يلعب كانت أمر رائع و مُمتع بالنسبة لي".

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وتابع : "‏يجب أن أتقدم بالشكر لزملائي بالفريق أولاً ، بدونهم لما كنت سأحقق ما حققته من إنجازات، لقد كان ذلك طريقاً طويلاً من رحلتي، أنا فخور جداً بالحصول على هذه الجائزة والفضل يعود لكل من ساعدني على تحقيقها".

واختتم : "‏من الواضح إنني كُنت أستمتع بها كثيراً خلال العُطلة، ولقد كُنا نستحق الفوز بها ، الآن قد بدأ موسماً جديداً ونُريد المُنافسة من جديد ، نُريد الحفاظ على الكأس، وحققنا كأس السوبر الأوروبي بإسطنبول، والآن نتطلع للذهاب إلى هناك من جديد".