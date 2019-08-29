صدمة كبيرة داخل أتليتكو مدريد

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الخميس 29 أغسطس 2019
كتب
وكالات
تعرض مهاجم أتلتيكو مدريد ألبارو موراتا لإصابة بـ"إلتواء في الركبة بدرجة معتدلة"، ما يعني أنه لن يشارك على الأرجح في مواجهة إيبار ضمن الجولة الثالثة من منافسات "الليغا".
وأكد النادي الإسباني إصابة نجمه عقب ظهور نتائج الفحوصات الطبية التي خضع لها الخميس، لكنه لم يكشف عن فترة غيابه.
وشعر موراتا في جلسة التدريب المسائي الأربعاء بـ"ألم قوي" في الركبة ناتج عن "إلتواء".
وكشفت الفحوصات الطبية أن اللاعب تعرض لـ"إلتواء في الركبة بدرجة معتدلة".
وأكد النادي أن موراتا لن يشارك في التدريب الجماعي للفريق الخميس وسيظل على هذا النحو لحين تعافيه.
يشار إلى أن المهاجم قد تم استدعائه للمشاركة في أول مبارياتين بالموسم، أمام خيتافي حيث سجل الهدف الوحيد في المواجهة، وأمام ليجانيس عندما كان أحد أبرز لاعبي اللقاء.
ومن المقرر أن يستقبل "الروخيبلانكوس" إيبار الأحد على ملعب واندا ميتروبوليتانو، في إطار منافسات الجولة الثالثة من الدوري المحلي.
ويحتل أتلتيكو وصافة ترتيب الدوري الإسباني بست نقاط خلف إشبيلية المتصدر بفارق الأهداف.
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