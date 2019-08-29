تعرف على حصد جوائز فان دايك في عام 2019 حتى الأن

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الخميس 29 أغسطس 2019
فان دايك
منح الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"،الهولندي فيرجيل فان دايك لاعب ليفربول الانجليزي جائزة أفضل لاعب في أوروبا، عن الموسم الماضي، وذلك خلال الحفل الذي أقيم مساء اليوم الخميس، في إمارة موناكو الفرنسية.
فيرجيل فان دايك عام 2019: - أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي باختيار رابطة اللاعبين - أفضل لاعب الموسم من البريميرليج - حصد بطلولة دوري أبطال أوروبا مع ليفربول - حصد كأس السوبر الأوروبي - أفضل مدافع في دوري أبطال أوروبا - أفضل لاعب في أوروبا
ومن جانب أخر حصد كلام دي يونج وميسي وأليسون بيكر على جوائز فردية وكانت كالتالي: دي يونج يفوز بجائزة أفضل لاعب شاب في دوري أبطال أوروبا أليسون بيكر يفوز بجائزة أفضل حارس في دوري أبطال أوروبا ميسي يفوز بجائزة أفضل مهاجم في دوري أبطال أوروبا
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