تركي آل الشيخ يُعلن عن صفقة جديدة لنادي ألميريا

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الخميس 29 أغسطس 2019

قام تركي آل الشيخ مالك نادي ألميريا الاسباني عن التعاقد مع الصفقة العاشرة للنادي الاسباني خلال فترة الإنتقالات الصيفية الجارية.



وتعاقد نادي ألميريا رسميًا مع المهاجم الأوروجوياني داروين نونيز لمدة 5 أعوام، قادماً من نادي بينارول الأوروجواياني، لتدعيم صفوف الفريق الاسباني بالموسم الحالي.

ونشر "آل الشيخ" صورة للمهاجم الجديد مع محمد جمال العاصي المدير التنفيذي للنادي الاسباني وعلق عليها قائلًا: " مهاجم منتخب الأوروجواي .. صفقة ثقيلة أووووي ولاعب له مستقبل كبير أن شاء الله ... الصفقة العاشرة".

وأضاف: "الحمدالله نادي و مدرب و١٠ لاعبين في أقل من ٣ اسابيع ما شاء الله .. وبعض الفرق تحتاج أشهر لشراء لاعب واحد أو التعاقد مع مدرب".

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وكان نادي ألميريا قد تعاقد مع 10 صفقات خلال الميركاتو الصيفي حتي الآن هم: فلنتين فادا - رادوساف بيتروفيتش - خوسيه كارلوس - راغان روسيتش - إيفان باليو - نيوكلاس ماراس - سيلفا فييرا - ڤالنتين جيمس- أنتي كوريتش - داروين نونيز.

كما تعاقد "آل الشيخ" مع البرتغالي بيدرو مانويل مدرب التعاون السعودي السابق، لقيادة الفريق الاسباني، وذلك بعد نتائجه بالدوري السعودي الموسم الماضي، وحصوله علي جائزة أفضل مدرب بالسعودية.

الجدير بالذكر أن نادي ألميريا يحتل المركز الرابع في دوري الدرجة الثانية الإسباني برصيد 4 نقاط، بعد فوزه في المباراة الأولى على الباسيتي بثلاثية نظيفة، وتعادل في المباراة الثانية مع راسينج سانتندر بهدف لمثله.