Advertisements
الخميس 29 أغسطس 2019
قام الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، بالاعلان عن الفائزين بجوائز الأفضل في دوري الأبطال عن الموسم الماضي، وذلك خلال الحفل الذي أقيم مساء اليوم الخميس، في إمارة موناكو الفرنسية.
واعطى اليويفا جائزة أفضل مهاجم في دوري أبطال أوروبا للأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة الإسباني.
وجاء اختيار الاتحاد الأوروبي نظرًا لتألق البرغوث في النسخة الماضية من دوري الأبطال، رغم أن برشلونة خرج من الدور نصف النهائي أمام ليفربول.
وتنافس ميسي على جائزة أفضل مهاجم مع كل من السنغالي ساديو ماني (ليفربول)، والبرتغالي كريستيانو رونالدو
Advertisements
كانت هذه تفاصيل خبر ميسي أفضل مهاجم .. جوائز دوري أبطال أوروبا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.