ميسي أفضل مهاجم .. جوائز دوري أبطال أوروبا

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الخميس 29 أغسطس 2019

قام الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، بالاعلان عن الفائزين بجوائز الأفضل في دوري الأبطال عن الموسم الماضي، وذلك خلال الحفل الذي أقيم مساء اليوم الخميس، في إمارة موناكو الفرنسية.



واعطى اليويفا جائزة أفضل مهاجم في دوري أبطال أوروبا للأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة الإسباني.

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وجاء اختيار الاتحاد الأوروبي نظرًا لتألق البرغوث في النسخة الماضية من دوري الأبطال، رغم أن برشلونة خرج من الدور نصف النهائي أمام ليفربول.

وتنافس ميسي على جائزة أفضل مهاجم مع كل من السنغالي ساديو ماني (ليفربول)، والبرتغالي كريستيانو رونالدو