دي يونج أفضل لاعب وسط .. جوائز دوري أبطال أوروبا

Advertisements

الخميس 29 أغسطس 2019

قام الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، بالاعلان عن الفائزين بجوائز الأفضل في دوري أبطال أوروبا عن الموسم الماضي، وذلك خلال الحفل الذي أقيم مساء اليوم الخميس، في إمارة موناكو الفرنسية.



ومنح اليويفا، جائزة أفضل لاعب وسط في دوري أبطال أوروبا، للهولندي فرينكي دي يونج نجم برشلونة.

Advertisements

ولعب دي يونج دورًا كبيرًا في وصول أياكس إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا بالنسخة الماضية، قبل أن ينتقل في الصيف الحالي إلى برشلونة.

وتنافس دي يونج على جائزة أفضل لاعب وسط مع كل من الإنجليزي جوردان هندرسون (ليفربول) والدنماركي كريستيان إريكسن (توتنهام هوتسبير).