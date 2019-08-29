فان دايك أفضل مدافع.. جوائز الأفضل في دوري أبطال أوروبا 

Advertisements الخميس 29 أغسطس 2019 توج الهولندي فيرجيل فان دايك مدافع ليفربول الإنجليزي بجائزة أفضل مدافع في دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، بعد مساهمته في تتويج فريقه الإنجليزي باللقب على حساب توتنهام هوتسبير.

وقع الاختيار على فرينكي دي يونج لاعب أياكس السابق وبرشلونة حالياً كأفضل لاعب وسط في دوري أبطال أوروبا للموسم بعد الدور الكبير الذي قدمه أياكس ليقوده إلى نصف النهائي. Advertisements وتتخلل إجراءات القرعة الإعلان تباعاً عن أفضل لاعب في كل مركز في دوري أبطال أوروبا للموسم المنصرم.. تابعونا لمعرفة الفريق الأوروبي الأفضل. أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم اختيار الحارس البرازيلي أليسون أحد نجوم ليفربول المتوج بدوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، كأفضل حارس في مسابقة موسم 2018-2019. Advertisements

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