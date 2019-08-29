قائمة منتخب فرنسا لمواجهة ألبانيا آندورا 

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الخميس 29 أغسطس 2019

قام المدير الفني للمنتخب الفرنسي ديديه ديشامب بالإعلان عن قائمة الديوك التي تستعد لخوض التصفيات المؤهلة لبطولة يورو 2020.



ويستعد المنتخب الفرنسي لمواجهة ألبانيا وآندورا يومي 7 و10 سبتمبر المقبل.

وضمن قائمة المنتخب الفرنسي 23 لاعبًا، وشهدت عودة ايمريك لابورت لاعب مانشستر سيتي فينا غاب صامويل أومتيتي لاعب برشلونة وألكسندر لاكازيت نجم أرسنال.

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لابورت يعود إلى قائمة الديوك للمرة الأولى منذ عامين ونصف العام، حيث كانت آخر مرة استدعي فيها خلال مارس 2017.

وكان مدافع مانشستر سيتي قد صرح مسبقًا تعليقًا على استبعاده من قائمة الديوك قائلًا: "هناك مدرب والمدرب لا يختارني".

وجاءت القائمة كالآتي: لوريس، أريولا، ماينان، ديني، دوبوا، لوكاس هيرنانديز، لابورت، لينجليه، فاران، زوما، بافارد، نزونزي، توليسو، بوجبا، ماتويدي، سيسوكو، بن يدر، كومان، فقير، جيرو، جريزمان، ايكوني وليمار.