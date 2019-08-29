يوفنتوس يتأهب لبيع نجومه.. وبرشلونة وبايرن يستعدان

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الخميس 29 أغسطس 2019

تزعم صحيفة "لا جازيتا ديلو سبورت" أن يوفنتوس يفكر في تسريح بعض اللاعبين الزائدين عن حاجته قبل نهاية الميركاتو في الساعات المقبلة.



ويثير لاعب الوسط الفرنسي بيلز ماتويدي اهتمام انتر ميلانو ومدربه أنتونيو كونتي لتديم منتصف ميدانه، بعد الفشل في التوصل لصيغة من أجل ضم لاعب برشلونة أرتورو فيدال.

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في المقابل، سيكون لاعب الوسط الألماني إيمري تشان محلاً لصراع قوي على خدماته بين برشلونة وبايرن ميونيخ.

ويرغب كلا الناديين في تدعيم عمق التشكيل فيما يخص خط الوسط، خاصة بعدما أوضحت بداية الموسم وجود مشاكل في الفريقين.

يذكر أن الميركاتو الصيفي في الدوريات الكبرى ينتهي مساء يوم الثاني من سبتمبر، باستثناء الدوري الإنجليزي الذي انتهى الميركاتو فيه في الثامن من الشهر الحالي.