النني يقترب من الانضمام لبشكتاش

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الخميس 29 أغسطس 2019
أفادت جريدة ديلي ميل البريطانية أن محمد النني، لاعب وسط ميدان أرسنال الإنجليزي، يستعد للانتقال إلى فريق بشكتاش التركي خلال الساعات القليلة القادمة.
وأشارت ديلي ميل في تقريرها ظهر الخميس أن اللاعب المصري قد وافق على الانتقال لبشكتاش لمدة موسم على سبيل الإعارة.
وجاء هذا بعد أن أصبحت أيام صاحب الـ27 عامًا معدودة في الغانرز، بعد تأكيد الإسباني أوناي إيمري المدير الفني لأرسنال على عدم حاجته لخدمات النني.
يُذكر أن الميركاتو الصيفي سيُغلق في إنجلترا يوم الأحد المقبل، ومن المؤكد أن الساعات والأيام القادمة ستشهد حركة تنقلات عديدة لكثير من اللاعبين.
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