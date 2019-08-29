شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يضم المجحد.. لمدة 5 سنوات والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أحمد الداموك (جدة) أتمت إدارة النادي الأهلي إجراءات التعاقد مع لاعب خط وسط نادي الفتح محمد المجحد، في عقد يمتد لـ5 سنوات قادمة. وأكدت مصادر "الخليج 365" أن الصفقة التي شهدت منافسة شديدة بين عدة أندية حُسمت ظهر اليوم بعقد أهلاوي ضخم تضمن تقديم مبلغ 12 مليون ريال لنادي الفتح مقابل الاستغناء عن اللاعب محمد المجحد، فيما سيتسلم اللاعب راتباً سنوياً مقداره 2.4 مليون ريال خلال السنوات الخمس القادمة.



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