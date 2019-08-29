شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الأهلي يغادر إلى تونس للتوقيع مع البلايلي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

علمت "الخليج 365" أن رئيس النادي الأهلي أحمد الصائغ، سيغادر إلى تونس صباح غد (الجمعة) من أجل إنهاء إجراءات التوقيع الرسمي لانتقال اللاعب الجزائري يوسف البلايلي إلى صفوف الأهلي.

وكانت إدارة النادي الأهلي أعلنت اليوم (الخميس) إنهاء التعاقد مع صانع الألعاب الدولي الجزائري يوسف بلايلي (27 عاماً)، قادماً من فريق الترجي الرياضي التونسي، بعقد يمتد حتى 2022، لتدعيم صفوف الفريق الكروي الأول بالنادي.