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رئيس الأهلي يغادر إلى تونس للتوقيع مع البلايلي

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

علمت "الخليج 365" أن رئيس النادي الأهلي أحمد الصائغ، سيغادر إلى تونس صباح غد (الجمعة) من أجل إنهاء إجراءات التوقيع الرسمي لانتقال اللاعب الجزائري يوسف البلايلي إلى صفوف الأهلي.

وكانت إدارة النادي الأهلي أعلنت اليوم (الخميس) إنهاء التعاقد مع صانع الألعاب الدولي الجزائري يوسف بلايلي (27 عاماً)، قادماً من فريق الترجي الرياضي التونسي، بعقد يمتد حتى 2022، لتدعيم صفوف الفريق الكروي الأول بالنادي.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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