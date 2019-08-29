العالمي يبحث عن العلامة الكاملة أمام الفتح

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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يبدأ النصر «حامل اللقب» التنافس المثير على دوري كأس الأمير محمد بن سلمان لكرة القدم عندما يحل ضيفا على الفتح بالأحساء مساء اليوم، ضمن الجولة الثانية للبطولة.
وسيحاول الفريق الحصول على العلامة الكاملة، واستكمال سلسلة انتصاراته، بعدما أنهى الموسم الماضي بتحقيق 11 فوزا في 12 مباراة، وحول تأخره بهدف إلى فوز (2-1) على السد القطري، في ذهاب دور الثمانية لدوري أبطال آسيا الاثنين الماضي. وتفوق النصر على ضمك في الجولة الأولى بهدفين دون مقابل، فيما خسر الفتح أمام الشباب بهدفين مقابل هدف.
قبل المواجهة
- يعتمد العالمي على تشكيلة هجومية قوية
- تكمن قوة الفريق في الرباعي عبدالرزاق حمدالله، هداف الدوري الموسم الماضي، وأحمد موسى، ونورالدين أمرابط، وجوليانو
- يستمتع العالمي بعنصر الاستقرار في ظل بقاء أغلب لاعبي الموسم الماضي
- يأمل الفتح في تعويض الخسارة التي مني بها في الجولة الأولى
- يعتمد فتحي الجبال على تكثيف الدفاع والهجمات المرتدة
الملعب : مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية
مدرب الفتح : فتحي الجبال
الجولة:2
التوقيت: 20.40م
درجة الحرارة : 42
مدرب النصر :روي فيتوريا
مدينة الأمير عبدالله 20.40 2
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