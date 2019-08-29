مضر يودع بطولة العالم للأندية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل واس - الرياض ودع فريق مضر السعودي بطولة العالم للأندية عقب خسارته من نظيره فاردار المقدوني بنتيجة 34/27، خلال مواجهتهما على صالة الهيئة العامة للرياضة بالمنطقة الشرقية، ضمن الدور ربع النهائي لبطولة العالم للأندية لكرة اليد. وفي ثاني المواجهات كسب فريق برشلونة الإسباني الدحيل القطري بنتيجة 26-38، ضمن منافسات الدور ربع النهائي لبطولة العالم، حيث وضع هذا الفوز برشلونة في مواجهة الوحدة السعودي لتحديد أحد أطراف المباراة النهائية للبطولة.



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