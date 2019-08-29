العالم يترقب مونديال السلة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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يرفع الستار غدا عن فعاليات النسخة الثامنة عشرة من بطولة كأس العالم لكرة السلة، والتي تستضيفها الصين حتى 15 سبتمبر المقبل، بمشاركة 32 منتخبا من أربعة اتحادات قارية، وبمشاركة الأردن وتونس كممثلين للعرب.

ويستحوذ المنتخب الأمريكي على قدر هائل من الترشيحات للفوز باللقب رغم أنه ليس في أفضل حالاته، وهو ما أكدته المباريات الودية التي خاضها الفريق خلال فترة استعداداته للبطولة. وأحرز المنتخب الأمريكي لقب البطولة في النسختين الماضيتين عامي 2010 و2014، ليرفع رصيده إلى خمسة ألقاب من 17 نسخة، ولا ينافسه سوى منتخب يوغسلافيا السابقة، والذي أحرز اللقب خمس مرات قبل تفككها ومشاركتها في البطولة لاحقا باسم صربيا ومونتنجرو.