السالم يلاحق النصر في المحاكم

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل سليمان الجابري - الدمام

فيما كشفت مصادر «مكة» قوة موقف نادي الفيحاء في قضيته التي سيرفعها ضد منافسه النصر بشأن المطالبة بحقوقه في قضية انتقال المهاجم عبدالله السالم للنصر بنظام الإعارة بالموسم الماضي والمنتهي بشراء العقد، أكد اللاعب أنه وقع ضحية صراع الإدارات في الفريق العاصمي.

وتشير المصادر إلى أن إدارة الفيحاء تحتفظ بخطاب من أحمد البريكي المدير التنفيذي بنادي النصر السابق بالرقم 973 بتاريخ 26 من شهر شعبان الماضي، تشير الفقرة «ب» فيه إلى رغبة النصر في تفعيل بند الشراء بالاتفاقية المبرمة بين الناديين من العقد المتفق عليها بين الإدارتين، بدفع مبلغ 3 ملايين ريال لنادي الفيحاء كقيمة الانتقال النهائي.

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وأوضح اللاعب لـ«مكة» أنه يستغرب من تعامل إدارة النصر الحالية، مؤكدا أن مدرب الفريق الأول لكرة القدم فيتوريا أكد له شخصيا رضاه ورغبته في الاستمرار مع الفريق في الموسم الحالي.

وقال السالم «رغم قصر الفترة التي لعبت فيها لفريق النصر في الفترة الشتوية إلا أنني استطعت أن أمثل الفريق، ولمست من الجهاز الفني بقيادة فيتوريا رضاه التام عن مستواي، وأكد لي بأنه يتمنى استمراري مع الفريق، لذلك تم اختياري للسفر في معسكر البرتغال، وقدمت مستويات جيدة ولله الحمد، وكنت في غاية الحرص على إبراز نفسي بالشكل المناسب، ولكنني فوجئت قبل مباراة الفريق أمام الوحدة الإماراتي بليلة واحدة، وبينما أرتدي لباس المعسكر إذ بقرار إبعادي الصادم».

وأضاف «لم أتأخر عن تدريب الفريق يوما واحدا، وكنت مواظبا على المواعيد، وسمعتي ولله الحمد جيدة منذ كنت ألعب بالخليج، وأستغرب هذا التعامل من إدارة النصر الحالية، فإذا كانت لا تريد استمراري مع الفريق لماذا لم يتم إخباري منذ وقت مبكر وقبل فترة معسكر البرتغال حتى يتسنى لي إنهاء الأمور والبحث عن عقد آخر، لا سيما أن هناك أندية عديدة طلبت ودي، فالفترة الحالية ضيقة ولم يتبق سوى أيام قليلة على انتهاء فترة التسجيل الصيفية، وهذا ما يصعب موقفي» .

وأوضح السالم أنه يتدرب الآن بإحدى الصالات بالشرقية ولا يعرف مصيره، مستغربا أن يكون ضحية لإدارتي النصر السابقة والحالية، مطالبا الاتحاد السعودي لكرة القدم بالتدخل وإنهاء القضية لرغبته في اللعب وتمثيل المنتخب السعودي في ظل الأزمة التي يعانيها من عدم وجود مهاجمين خلال الفترة الحالية.. وفق تأكيده. ولفت إلى أنه وكل محاميا للترافع عنه في هذه القضية لاسترداد وحفظ حقوقه المسلوبة بعد أن تضرر من قرار إدارة النصر القاضي بإبعاده عن الفريق.