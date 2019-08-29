الوحدة الغاضب يلوح بالانفجار في مرمى أبها

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل نواف الجبني - الرياض

فيما يستضيف فريق الوحدة منافسه أبها في مكة المكرمة يسعى الشباب لتحقيق الفوز الثاني له على التوالي مع انطلاقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان لكرة القدم، عندما يستضيف فريق الفيصلي على أرضية استاد الأمير فيصل بن فهد بمدينة الرياض.

الوحدة وأبها

يسعى الوحدة الذي مني بخسارة غير متوقعة بهدفين دون مقابل أمام الاتفاق في الجولة الأولى، أن يصالح جماهيره وينفجر غضبا في مرمى فريق أبها عندما يلتقي الفريقان على ملعب الشرائع بمكة المكرمة.

ويلعب الوحدة للجولة الثانية على التوالي على أرضه، متأملا أن يستثمر التشجيع المتواصل لجماهيره المخلصة، والصفقات التي أبرمها في فترة الانتقالات الصيفية، في حين يأمل أبها في تعويض خسارته الثقيلة «2/ 4» أمام الهلال في الجولة

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الأولى.

الشباب والفيصلي

يعد الشباب واحدا من خمسة فرق نجحت في تحقيق الفوز في الجولة الأولى، حيث فاز خارج أرضه على مضيفه الفتح بهدفين مقابل هدف، في حين وقع الفيصلي في فخ التعادل السلبي مع ضيفه الفيحاء.

تقابل الشباب والفيصلي في 21 مباراة كان للشباب النصيب الأكبر في الفوز بواقع 12 مباراة، فيما حقق الفيصلي الفوز في 4 مباريات، وحضر التعادل في خمس مباريات.

آخر فوز للشباب كان في إياب دوري العام الماضي بهدفين مقابل هدف، فيما آخر فوز للفيصلي كان في 2017 في جولة الذهاب بهدف دون مقابل، وكانت على أرض الشباب.

أكبر فوز شبابي كان 4-1 في عام 2010، فيما أكبر فوز للفيصلي 2-1.