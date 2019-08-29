شكرا لقرائتكم باسم على يعود لتدريبات الأهلى عقب إعلان إعارته للجونة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل سجل مران النادي الأهلي، اليوم الخميس، الظهور الأول لباسم على، ظهير أيمن الاهلي السابق، والذى إنتقل منذ ساعات للجونة على سبيل الإعارة، رغم إتمام إجراءات إنتقاله للنادي الساحلي منذ ساعات، حيث أدى تدريبات تأهيلية على هامش المران للحفاظ على لياقته ومستواه لعدم تواجد فريق الجونة داخل مصر حالياً لإقامة الفريق حالياً معسكراً خارجياً في سلوفينيا.

ومن المقرر أن يظهر باسم على في تدريبات الجونة عقب عودة الفريق من معسكره الخارجي، حيث قام بتمديد عقده مؤخراً مع الاهلي لمدة ثلاثة مواسم قبل أن يرحل على سبيل الإعارة للجونة لمدة موسماً.

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وانتظم مروان محسن، مهاجم الأهلي، انتظم في مران الفريق الجماعي مساء اليوم الخميس علي ملعب التتش بالجزيرة.

وكان اللاعب قد ادي برنامجا تأهيليا خلال الأيام الماضية بعد انتظامه في التدريبات عقب انتهاء اجازة الزواج التي حصل عليها.

وشارك مروان محسن في تدريبات الكرة مساء اليوم وذلك في إطار الاستعداد لمواجهة كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية في ذهاب دور الـ32 ببطولة دوري أبطال إفريقيا.