شكرا لقرائتكم الإنتاج الحربى يستعد للموسم الجديد بهدفين في بداوي المنصورة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل فاز فريق الانتاج الحربي، علي نظيره بداوي المنصورة، أحد أندية القسم الثاني، بهدفين نظيفين، علي ملعب المصانع الحربية استعدادا للمشاركة فى الدوري الممتاز الجديد موسم 2019/2020.

وسجل هدفي الإنتاج الحربي أحمد دويدار مدافع الفريق، العائد للتألق بعد التعافي من إصابة وتر إكيليس، ومصطفي البدري، الوافد الجديد للفريق من الأهلي، في فترة الانتقالات الصيفية الحالية

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وكان الإنتاج الحربي قد واجه أسوان ودياً أمس وانتهت المباراة بالتعادل السلبي

ويستعد الإنتاج الحربي لمواجهة إنبي وديا في الرابعة والنصف عصر غداً السبت علي ملعب المصانع الحربية .