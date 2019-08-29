شكرا لقرائتكم الإنتاج الحربى يستعد للموسم الجديد بهدفين في بداوي المنصورة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل فاز فريق الانتاج الحربي، علي نظيره بداوي المنصورة، أحد أندية القسم الثاني، بهدفين نظيفين، علي ملعب المصانع الحربية استعدادا للمشاركة فى الدوري الممتاز الجديد موسم 2019/2020.
وسجل هدفي الإنتاج الحربي أحمد دويدار مدافع الفريق، العائد للتألق بعد التعافي من إصابة وتر إكيليس، ومصطفي البدري، الوافد الجديد للفريق من الأهلي، في فترة الانتقالات الصيفية الحالية
وكان الإنتاج الحربي قد واجه أسوان ودياً أمس وانتهت المباراة بالتعادل السلبي
ويستعد الإنتاج الحربي لمواجهة إنبي وديا في الرابعة والنصف عصر غداً السبت علي ملعب المصانع الحربية .
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