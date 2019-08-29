شكرا لقرائتكم منتخب الجمباز يحقق الميداليتين الذهبية والفضية بدورة الألعاب الأفريقية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أضاف منتخب الجمباز، ميدالية ذهبية وأخرى فضية لرصيد البعثة المصرية المشاركة في دورة الألعاب الإفريقية المقامة في المغرب حتى 31 أغسطس الجاري.

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وتمكنت البطلة فرح أحمد من الفوز بذهبية الفردي على الأجهزة لجهاز عارضة التوازن بعدما حققت ١٢.٧٦٦ نقطة في المركز الأول، بينما حققت البطلة المصرية ماندي عصام محمد الميدالية الفضية على نفس الجهاز بعدما حققت ١٢.٥٠٠ نقطة، فيما نجح لاعب الجمباز محمد مبارك في إضافة ميدالية برونزية جديدة لبعثة مصر .

ونجح لاعب منتخب الجمباز في الحصول على المركز الثالث في منافسات الأجهزة الفردي للرجال على حصان الحلق، وجاء لاعب المنتخب ثالثا على هذا الجهاز وحصد برونزية بعدد نقاط ١٣.٥١٦ نقطة.