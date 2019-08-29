المصري يستعير صانع ألعاب إنبي لمدة موسم واحد...

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جدة - عمرو شويل تمكن فريق المصرى البورسعيدى، بقيادة إيهاب جلال، من التعاقد مع أحمد يوسف، صانع ألعاب نادي إنبى، على سبيل الإعارة لمدة موسم خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، استعدادا لبطولة الدورى الممتاز الموسم المقبل.
ويستعد الفريق البورسعيدى لانطلاق مبارياته بالموسم الجديد والتي يبدأها مواجهة ماليندي بطل زنجبار في المباراة المقرر إقامتها أحد أيام 13 ، 14 ، 15 سبتمبر المقبل بزنجبار ضمن ذهاب مباريات الدور التمهيدي الأول من النسخة السابعة عشر للبطولة الكونفيدرالية الأفريقية.
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