شكرا لقرائتكم صالح جمعة وأجايى يغيبان عن مران الأهلى ومؤمن زكريا يواصل التأهيل... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وغاب النيجيري جونيور أجايي وصالح جمعة، عن المران الجماعي مساء اليوم الخميس.
ويستعد الأهلي لمواجهة كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية في ذهاب دور الـ٣٢ ببطولة دوري أبطال إفريقيا والمحدد لها يوم 14 سبتمبر القادم في غينيا الاستوائية.
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