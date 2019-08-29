شكرا لقرائتكم صالح جمعة وأجايى يغيبان عن مران الأهلى ومؤمن زكريا يواصل التأهيل... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل خضع مؤمن زكريا لاعب الأهلي، لتدريبات تأهيلية في الجيم، علي هامش مران الفريق الأحمر الجماعي، اليوم الخميس، علي ملعب التتش بالجزيرة، حيث يواصل اللاعب تنفيذ برنامجه التأهيلي للتعافي من الإصابة في ركبته.

كان مسئولو الأهلي قد أعلنوا عدم قيد مؤمن زكريا في قائمة الفريق خلال فترة الإنتقالات الصيفية الجارية بسبب حاجته فترة تتراوح بين ثلاثة أو أربعة أشهر للتعافي من الإصابة التى يُعاني منها وسيُسافر بسببها للعلاج في المانيا.

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وغاب النيجيري جونيور أجايي وصالح جمعة، عن المران الجماعي مساء اليوم الخميس.

ويستعد الأهلي لمواجهة كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية في ذهاب دور الـ٣٢ ببطولة دوري أبطال إفريقيا والمحدد لها يوم 14 سبتمبر القادم في غينيا الاستوائية.