شكرا لقرائتكم رمضان صبحى يعود للتدريبات الجماعية عقب تعافيه من الإصابة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل عاد رمضان صبحي لاعب الأهلي، إلى تدريبات الكرة، مساء اليوم الخميس، علي ملعب التتش بالجزيرة بعد التعافى من الإصابة التى لحقت به .

وكان رمضان صبحي، يقوم بأداء تدريبات بدنية بالجري حول الملعب علي هامش مران الفريق الجماعي خلال اليومين الماضيين، قبل أن ينتظم اليوم في التدريبات الجماعية.

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ويستعد الأهلي لمواجهة كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية في ذهاب دور الـ٣٢ ببطولة دوري أبطال إفريقيا .

فيما واصل سعد سمير ومحمد محمود لاعبا الفريق تنفيذ برنامجهما التأهيلي على هامش مران الفريق الجماعي مساء اليوم الخميس علي ملعب التتش بالجزيرة.

وقطع الثنائي شوطًا كبيرا في البرنامج التأهيلي للتعافي من الإصابة حيث يعاني سعد سمير من الإصابة في ركبته في حين يعاني محمد محمود من الإصابة بالرباط الصليبي.