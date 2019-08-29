شكرا لقرائتكم اجتماع رباعى فى مران الأهلى للاطمئنان على شريف إكرامى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اجتمع محمد يوسف، المدير الفني المؤقت للأهلي، مع شريف إكرامي حارس مرمي الفريق، علي هامش مران الفريق الجماعي مساء اليوم الخميس علي ملعب التتش بالجزيرة.

وحضر الإجتماع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة، والدكتور خالد محمود طبيب الفريق، للاطمئنان على سير البرنامج التأهيلي للاعب بنجاح حيث ينفذ اللاعب في الوقت الحالي الجزء الاخير من برنامجه للتعافي من الإصابة.

وكان شريف إكرامي قد أجرى جراحة إزالة بعض العظام الزائدة بالركبة في ألمانيا وعاد للتدريبات بشكل منفرد بقوة تمهيدًا للانتظام في تدريبات الفريق الجماعية خلال الأيام القليلة القادمة.

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وبعد الجلسة واصل شريف إكرامي تنفيذ برنامجه التأهيلي علي هامش مران الفريق الجماعي مساء اليوم الخميس علي ملعب التتش بالجزيرة.

واقترب حارس الأهلي من الانتظام في التدريبات الجماعية للفريق خلال الأيام القليلة القادمة حيث يخوض تدريبات قوية بشكل منفرد تحت إشراف طارق سليمان مدرب حراس المرمى بالفريق بجانب خوضه تدريبات بدنية خفيفة بالجري حول الملعب على هامش مران الفريق.

ويستعد الأهلي لمواجهة كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية في ذهاب دور الـ٣٢ ببطولة دوري أبطال إفريقيا