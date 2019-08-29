شكرا لقرائتكم اجتماع رباعى فى مران الأهلى للاطمئنان على شريف إكرامى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وحضر الإجتماع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة، والدكتور خالد محمود طبيب الفريق، للاطمئنان على سير البرنامج التأهيلي للاعب بنجاح حيث ينفذ اللاعب في الوقت الحالي الجزء الاخير من برنامجه للتعافي من الإصابة.
وبعد الجلسة واصل شريف إكرامي تنفيذ برنامجه التأهيلي علي هامش مران الفريق الجماعي مساء اليوم الخميس علي ملعب التتش بالجزيرة.
ويستعد الأهلي لمواجهة كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية في ذهاب دور الـ٣٢ ببطولة دوري أبطال إفريقيا
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