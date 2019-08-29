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دينا مشرف تحصد الميدالية الذهبية الثالثة لها فى تنس الطاولة...

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جدة - عمرو شويل تمكنت البطلة المصرية دينا مشرف، من إضافة ميدالية ذهبية جديدة للبعثة المصرية المشاركة في دورة الألعاب الإفريقية المقامة حاليا في المغرب حتى 31 أغسطس الجاري .

 

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ونجحت بطلة مصر في التتويج بذهبيتها الثالثة في الدورة بتنس الطاولة بعدما فازت بنهائي فردي السيدات، حيث واجهت دينا مشرف في النهائي اللاعبة الكاميرونية سارة نانو وحققت دينا الفوز.

 

الجدير بالذكر أن دينا مشرف حققت ذهبيتين من قبل في الفرق والزوجي المختلط.

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