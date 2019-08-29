شكرا لقرائتكم كيل يهزم فاردار ويبلغ نهائي "سوبر غلوب" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - تأهل فريق كيل الألماني إلى نهائي بطولة العالم للأندية لكرة اليد، في انتظار الفائز من لقاء الوحدة وفريق برشلونة الإسباني، والذي سيحدد يوم الأربعاء.

وتأهل فريق فاردار إلى نصف النهائي بعد فوزه على مضر، فيما وصل كيل إلى الدور نفسه بعد فوزه على فريق سيدني يونيفرسيتي الأسترالي.

وستلعب مباراتا تحديد المركز الثالث والرابع والنهائي يوم السبت المقبل 31 أغسطس.