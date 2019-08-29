شكرا لقرائتكم فلامنغو: كويلار طلب الرحيل إلى الهلال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن نادي فلامنغو، يوم الخميس، أن لاعبه الكولومبي غوستاغو كويلار يريد الانتقال إلى نادي الهلال السعودي في أسرع وقت ممكن، وأشار الفريق البرازيلي إلى أنه سيجتمع مع اللاعب من أجل حسم مستقبله قبل نهاية الأسبوع.

وكانت التقارير البرازيلية أشارت في وقت سابق، إلى أن لاعب خط الوسط غوستاغو تمرد على الفريق وطلب من النادي عدم استدعائه للمباريات في الفترة المقبلة، وقرر فلامنغو معاقبته وإيقافه عن الفريق الأول، وذكر البرتغالي جيسوس مدرب فلامنغو، والمدرب السابق للهلال السعودي، أن على اللاعب الكولومبي تحمل تبعات قرار غيابه عن الفريق، وأن يعلم أن فلامنغو أكبر من أي لاعب. قبل أن يعود صاحب الـ26 عاما إلى تدريبات الفريق، وقررت إدارة فلامنغو تعليق العقوبة.

تصريح نائب رئيس فلامنغو وفقاً للصحيفة الكولومبية

وكشف ماركوس، نائب رئيس فلامنغو، في تصريحات لصحيفة "bolavip" الكولومبية، أن كويلار حسم قراره ويريد الانتقال إلى الهلال، وقال: نريد بقاء اللاعب في صفوف الفريق، ولكنه يريد الانتقال إلى الدوري السعودي بسبب العرض الهام الذي تلقاه من الهلال.

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وأضاف: اللاعب قبل العرض وأوضح أنه يريد المغادرة، ولكن نتطلع إلى أن يكون العرض المقدم جيد للغاية بالنسبة لنا.

وذكر نائب رئيس فلامنغو أن مستقبل اللاعب سيحسم خلال الـ 48 ساعة المقبلة، وذلك بعد الوقوف على عرض الهلال وفائدته بالنسبة لفلامنغو، وسيتم بعدها اتخاذ القرار بشأن اللاعب الكولومبي.

ولفتت الصحيفة إلى أن النادي البرازيلي تلقى عرضا من الهلال يبلغ 8 ملايين يورو مقابل بيع عقد كويلار.