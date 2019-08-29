شكرا لقرائتكم ديشان يواصل استبعاد لاكازيت ويعيد لابورت ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعاد ديدييه ديشان المدير الفني للمنتخب الفرنسي لكرة القدم اللاعب إيمريك لابورت لصفوف الفريق، حيث أعلن عن اختياره ضمن القائمة التي كشف عنها اليوم استعدادا لمباراتي الفريق المرتقبتين أمام منتخبي ألبانيا وأندورا بتصفيات كأس الأمم الأوروبية القادمة (يورو 2020).

وأعلن ديشان يوم الخميس القائمة التي ضمت 23 لاعبا من بينهم لابورت وكليمنت لينغليه فيما خلت من اسمي صامويل أومتيتي وألكسندر لاكازيت. وبهذا، يعود لابورت نجم مانشستر سيتي الإنجليزي إلى قائمة الديوك للمرة الأولى منذ عامين ونصف العام حيث كانت آخر مرة سابقة استدعي فيها للفريق في مارس 2017.

وكان لابورت ادعى من قبل أن ابتعاده عن صفوف المنتخب الفرنسي يأتي "لأسباب شخصية" تتعلق بالمدرب. ولم يخض لابورت حتى الآن أي مباراة دولية مع المنتخب الفرنسي رغم مشاركته من قبل مع أكثر من منتخب لفرنسا في المراحل السنية الأخرى. وينتظر أن يشغل لابورت مكان أومتيتي مدافع برشلونة الإسباني في صفوف المنتخب الفرنسي.

وضمت القائمة أيضا أنطوان غريزمان نجم هجوم برشلونة الإسباني فيما خلت من زميله بالفريق عثمان ديمبلي للإصابة كما خلت القائمة من اسم لاكازيت رغم تألقه حاليا في صفوف أرسنال الإنجليزي.