شكرا لقرائتكم ساوثغيت يستبعد ووكر من ويستدعي ماونت ومينغز ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن غاريث ساوثغيت المدير الفني للمنتخب الإنجليزي لكرة القدم، عن قائمة الفريق الذي سيخوض مباراتي بلغاريا وكوسوفو، ضمن تصفيات كأس الأمم الأوروبية( يورو 2020) .

وجاءت قائمة منتخب إنجلترا لتشهد استدعاء عدد من الوجوه الشابة مثل تيرون مينغز مدافع أستون فيلا وماسون ماونت لاعب تشيلسي، بالإضافة إلى أرون وان بيساكا لاعب مانشستر يونايتد.

وعلق ساوثغيت على بعض من اختياراته في قائمة المنتخب الإنجليزي، حيث أكد أن استبعاد كايل ووكر ظهير أيمن مانشستر سيتي جاء من أجل إعطاء الفرصة لكل من أرون وان بيساكا وترينت أليكسندر أرنولد لاعب ليفربول.

وقال ساوثغيت : " نحن فعلاً ننظر إلى وان بيساكا وأليكسندر أرنولد، ونظرا لان كايل والكر لا يوجد معنا، أعتقد أنها ستكون فرصة لإلقاء نظرة على أثنين من اللاعبين الشباب.

Advertisements

ويلعب المنتخب الإنجليزي أمام بلغاريا في السابع من سبتمبر المقبل، قبل أن تواجه كوسوفو في العاشر من الشهر ذاته. وجاءت قائمة المنتخب الإنجليزي في حراسة المرمى، توم هيتون ( أستون فيلا) – جوردان بيكفورد ( إيفرتون ) – نك بوب ( بيرنلي).

وفي الدفاع، ترينت أليكساندر أرنولد ( ليفربول) – بين شلويل ( ليستر سيتي ) – جو غوميز ( ليفربول) – مايكل كين ( إيفرتون) – هاري ماغواير ( مانشستر يونايتد) – تايرون مينغز ( أستون فيلا) – داني روز ( توتنهام ) – كيران تريبير ( أتلتيكو مدريد الإسباني) – أرون وان بيساكا ( مانشستر يونايتد).

وفي خط الوسط، روز باركلي (تشيلسي) – جوردان هيندرسون ( ليفربول) – جيمس ماديسون ( ليستر سيتي ) – ماسون ماونت ( تشيلسي) – أليكس أوكسلايد شامبرلين ( ليفربول ) – ديكلان رايس ( وستهام) – هاري وينكز ( توتنهام).

وفي الهجوم، هاري كين ( توتنهام) – جيسي لينغارد ( مانشستر يونايتد) – ماركوس راشفورد ( مانشستر يونايتد) – جادون سانشو ( بوروسيا دورتموند الألماني ) – رحيم سترلينغ ( مانشستر سيتي ) – كالوم ويلسون ( بورنموث).