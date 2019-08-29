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متفوقًا على رونالدو وميسي.. فان دايك أفضل لاعب في أوروبا لعام 2019

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الموجز

حصد النجم الهولندى فيرجيل فان ديك مدافع جائزة أفضل لاعب في أوروبا متفوقاً على البرتغالى نجم يوفنتوس والأرجنتيني ليونيل نجم .

ووقع الاختيار على فان دايك كأفضل لاعب في أوروبا متفوقا على الثنائي الأسطوري بعدما ساهم في قيادة ليفربول إلى تحقيق لقب ، ليعيد الريدز إلى منصة التتويج القارية للمرة الأولى منذ 2005، كما ساهم فى عودة منتخب هولندا إلى الخريطة الأوروبية بقيادة الطواحين إلى نهائي دوري أمم أوروبا.

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وهذه هي المرة الأولى فى مسيرة فان دايك كأفضل لاعب في أوروبا للمرة الأولى فى التاريخ، في الحفل الذي المقام حاليا بإمارة موناكو الفرنسية على هامش قرعة دوري أبطال أوروبا.

وتنافس على الجائزة الثلاثى ليونيل ميسى نجم برشلونة الإسبانى، كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالى، وفيرجيل فان ديك مدافع ليفربول الإنجليزى.

ولعب فان ديك دوراً حاسماً فى حسم ليفربول لقب دوري أبطال أوروبا للمرة السادسة فى مسيرته، علما بأنه خاض 12 مباراة فى البطولة أحرز خلالها هدفين وصنع مثلهما، كما توج مع "الريدز" ببطولة كأس السوبر الأوروبى.

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