متفوقًا على رونالدو وميسي.. فان دايك أفضل لاعب في أوروبا لعام 2019

الموجز

حصد النجم الهولندى فيرجيل فان ديك مدافع ليفربول جائزة أفضل لاعب في أوروبا متفوقاً على البرتغالى كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس والأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة.

ووقع الاختيار على فان دايك كأفضل لاعب في أوروبا متفوقا على الثنائي الأسطوري بعدما ساهم في قيادة ليفربول إلى تحقيق لقب دوري أبطال أوروبا، ليعيد الريدز إلى منصة التتويج القارية للمرة الأولى منذ 2005، كما ساهم فى عودة منتخب هولندا إلى الخريطة الأوروبية بقيادة الطواحين إلى نهائي دوري أمم أوروبا.

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وهذه هي المرة الأولى فى مسيرة فان دايك كأفضل لاعب في أوروبا للمرة الأولى فى التاريخ، في الحفل الذي المقام حاليا بإمارة موناكو الفرنسية على هامش قرعة دوري أبطال أوروبا.

وتنافس على الجائزة الثلاثى ليونيل ميسى نجم برشلونة الإسبانى، كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالى، وفيرجيل فان ديك مدافع ليفربول الإنجليزى.

ولعب فان ديك دوراً حاسماً فى حسم ليفربول لقب دوري أبطال أوروبا للمرة السادسة فى مسيرته، علما بأنه خاض 12 مباراة فى البطولة أحرز خلالها هدفين وصنع مثلهما، كما توج مع "الريدز" ببطولة كأس السوبر الأوروبى.