قرعة دوري أبطال أوروبا.. ليفربول يصطدم بنابولي للمرة الثانية.. وبرشلونة فى مجموعة الموت.. وباريس سان جيرمان والريال وجها لوجه

أحمد أبوعقيل

أسفرت قرعة دور المجموعات بمسابقة دوري أبطال أوروبا، المقامة في "موناكو" الفرنسية، اليوم الخميس، عن مواجهات نارية أبرزها وقوع برشلونة الاسباني في "مجموعة الموت" مع بوروسيا دورتموند الالماني وانتر ميلان الايطالي، وسلافيا براج التشيكي.

وجاء قرعة دور المجموعات في دوري ابطال اوروبا كالتالي..

المجموعة الأولى

باريس سان جيرمان، ريال مدريد، كلوب بروج، جالطة سراي

المجموعة الثاني

بايرن ميونخ، توتنهام، أولمبياكوس، النجم الاحمر

المجموعة الثالثة

مانشستر سيتي، شاختار، دينامو زغرب، أتالانتا

المجموعة الرابعة

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يوفنتوس، أتلتيكو مدريد، ليفركوزن، لوكوموتيف موسكو

المجموعة الخامسة

ليفربول، نابولي، سالزبورج، جينك

المجموعة السادسة

برشلونة، دورتموند، إنتر ميلان، سلافيا براج

المجموعة السابعة

أندية زينيت، بنفيكا، ليون، لايبزيج،

المجموعة الثامنة

تشيلسي،أياكس، فالنسيا، ليل.