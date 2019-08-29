ليونيل ميسى يحصل على جائزة أفضل مهاجم ودي يونج أفضل خط وسط فى أوروبا 2019

الموجز

حصل النجم الأرجنتينى ليونيل ميسى على جائزة أفضل مهاجم فى أوروبا لعام 2019، وتوج ميسي هدافًا لمسابقة دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي برصيد 12 هدفًا أضاف إليها 3 تمريرات حاسمة، أما على الصعيد المحلي، فنال جائزة هداف الدوري الإسباني برصيد 36 هدفا في 34 مباراة، إضافة إلى 15 تمريرة حاسمة، فيما لعب فان ديك دورا حاسما في حسم ليفربول لقب دوري أبطال أوروبا للمرة السادسة في مسيرته، علما بأنه خاض 12 مباراة في البطولة أحرز خلالها هدفين وصنع مثلهما.

بينما حصل الهولندى فرانكى دى يونج لاعب برشلونة الإسبانى على جائزة أفضل لاعب وسط فى أوروبا لعام 2019.

وقاد دى يونج أياكس أمستردام للحصول على لقبى الدورى والكأس الموسم الماضى فى هولندا، بالإضافة إلى الوصول مع الفريق إلى الدور قبل النهائى من دورى أبطال أوروبا.