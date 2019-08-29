فان دايك أفضل مدافع وأليسون بيكر أفضل حارس في أوروبا لعام 2019

أحمد أبوعقيل
حصل الهولندى فيرجيل فان دايك لاعب لفيربول الإنجليزى على جائزة أفضل مدافع فى أوروبا لعام 2019، وشهد الموسم الماضى تألقا غير عاديا للمدافع الهولندى، والذى حصل على جائزة أفضل لاعب فى الدورى الإنجليزى، بالإضافة إلى قيادته الريز للحصول على لقب دورى أبطال أوروبا على حساب توتنهام هوتسبير فى اللقاء النهائى.
كما حصل البرازيلى اليسون بيكر حارس ليفربول الإنجليزى على جائزة أفضل حارس فى أوروبا لعام 2019، وقاد الريدز للحصول على لقب دورى أبطال أوروبا بعد غياب 14 عاما.
وتوج ميسي هدافًا لمسابقة دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي برصيد 12 هدفًا أضاف إليها 3 تمريرات حاسمة، أما على الصعيد المحلي، فنال جائزة هداف الدوري الإسباني برصيد 36 هدفا في 34 مباراة، إضافة إلى 15 تمريرة حاسمة، فيما لعب فان ديك دورا حاسما في حسم ليفربول لقب دوري أبطال أوروبا للمرة السادسة في مسيرته، علما بأنه خاض 12 مباراة في البطولة أحرز خلالها هدفين وصنع مثلهما.
أما كريستيانو رونالدو فتوج مع منتخب البرتغال بلقب دوري الامم الاوروبية، ومع نادي يوفنتوس بلقب الدوري الايطالي "الكالتشيو"، وكأس السوبر الإيطالي.
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