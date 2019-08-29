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الهولندي فيرجيل فان دايك يحرز جائزة أفضل لاعب في أوروبا

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توج المدافع الدولي الهولندي فيرجيل فان دايك الموسم الرائع الذي قاد فيه فريقه الإنكليزي لإحراز لقب ، بنيله جائزة الاتحاد الأوروبي لكرة القدم لأفضل لاعب في القارة العجوز الخميس في موناكو.

وتفوق الهولندي على العملاقين الأرجنتيني ليونيل ( الإسباني) والبرتغالي (يوفنتوس الإيطالي).

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وخلف الهولندي البالغ من العمر 28 عاما نجم الإسباني والمنتخب الكرواتي لوكا مودريتش الذي نال الجائزة العام الماضي بعد قيادة بلاده الى نهائي كأس العالم للمرة الأولى في تاريخها.

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