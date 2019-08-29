نتائج قرعة دوري ابطال اوروبا مرحلة المجموعات مجموعة ليفربول وبرشلونة والريال

تعرف على نتيجة قرعة دوري أبطال أوروبا مرحلة المجموعات التي سحبت اليوم الخميس الموافق 29 أغسطس في موناكو الفرنسية، والتي شهدت تتويج الهولندي فيريجيل فان دايك بلقب أفضل لاعب في أوروبا للعام الحالي متفوقاً على ليونيل ميسي لاعب برشلونة ورونالدو لاعب يوفنتوس

باريس سان جيرمان الفرنسي- ريال مدريد الاسباني- كلوب بروج البلجيكي- غالاتاساراي التركي، المجموعة الأولى

بايرن ميونخ الألماني – توتنهام الإنكليزي- أولمبياكوس- ريد ستار المجموعة الثانية

مانشيتر سيتي الإنكليزي – شاختار دونيتسك الأوكراني- دينامو زغرب- اتالانتا الإيطالي المجموعة الثالثة

يوفنتوس الإيطالي – أتلتيكو مدريد الاسباني- بايرن ليفركوزن- لوكوموتيف موسكو المجموعة الرابعة

ليفربول الإنكليزي – نابولي الإيطالي- سالزبورغ النمساوي- جينك البلجيكي المجموعة الخامسة

برشلونة الاسباني – بوريسيا دورتموند الألماني- إنتر ناسيونالي- سلافيا براغ المجموعة السادسة

زينيت الروسي- بنفيكا البرلتغالي- ليون الفرنسي- لايبزيغ الألماني- المجموعة السابعة

تشيلسي- اياكس أمستردام- فالنسيا – ليل الفرنسي المجموعة الثانية