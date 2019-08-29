نتائج قرعة مجموعات دوري ابطال اوروبا تسفر على مواجهات صعبة لبرشلونة وليفربول وريال مدريد ويوفنتوس

إليكم نتائج قرعة دوري أبطال أوروبا دور المجموعات KORA STAR عبر قناة BEIN SPORT الأخبارية على النايل سات، حيث تجري مساء اليوم في تمام السادسة مساءا بتوقيت القاهرة قرعة دور المجموعات بدوري أبطال اوروبا بمدينة موناكو الفرسنية وسط مشاركة أبرز وأعرق الفرق الاوروبية بمختلف الدوري الأوروبية من أجل بداية جديدة لنسخة عام 2020 التي من المتوقع ان تشهد توهج كبير.

وكانت الفرق الأوروبية قد استعدت جيداً لتلك النسخة من البطولة بشراء عدد كبير من الصفقات الكبيرة، من اجل الفوز بتلك البطولة وعلى رأس تلك الاندية برشلونة ومانشستر سيتي ويوفنتوس الذين يروا أن الفوز باللقب هذا العام مسألة هامة للغاية، بالإضافة لوجود ريال مدريد أكثر الفرق حصولاً على تلك البطولة، وليفربول حامل اللقب، بث مباشر اون لاين دوري أبطال اوروبا 2020.

قرعة دوري ابطال اوروبا

وكان قد وصل العديد من المسئولين إلي مدينة موناكو من اجل الاستعداد لمراسم القرعة ووصل العديد من اللاعبين المرشحين للجوائز الفردية عن الموسم الرياضي الأوروبي الماضي على رأسهم ليونيل ميسي وفان ديك، وسيتم تقسيم الـ 32 فريق المشاركون في البطولة إلي ثماني مجموعات بحيث يتواجد 4 فرق بكل مجموعة.

Advertisements

قرعة دوري ابطال اوروبا

جوائز دوري أبطال أوروبا