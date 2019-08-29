المجموعات: نتائج قرعة دوري ابطال اوروبا 2020 وفان دايك أفضل لاعب وميسي أفضل مهاجم

سنتعرف على نتائج قرعة دوري ابطال اوروبا لكرة القدم بث مباشر اليوم yalla shoot، حيث تجرى مساء اليوم الخميس مراسم قرعة دوري أبطال أوروبا 2019، وذلك بمشاركة 32 من مختلف الدول الأوروبية حيث يتم تمثيل دول أسبانيا وأنجلترا والمانيا وأيطاليا بأربع فرق لكل دولة كالعدد الأكبر مشاركة من بين الدول الأوروبية، ويتصدر تلك الفرق حامل اللقب ليفربول الذي سوف يدافع عن لقبه في تلك النسخة.

قرعة دوري أبطال اوروبا سوف تبدأ في تمام الساعة السادسة مساءا بتوقيت جمهورية مصر العربية، السابعة بتوقيت المملكة العربية السعودية، ويتم نقل القرعة بشكل مجاني عبر قناة بين سبورت الأخبارية كالعادة دائما في مثل تلك المناسبات حيث دائماً ما تقوم قناة بين سبورت بنقل قرعة البطولات الأوروبية الهامة.

قبل القرعة ستكون هناك احتفالات واستعراضات عديدة، كما سيتم أختيار اللاعب الأفضل في أوروبا والتشكيلة المثالية واللاعبين الحاصلين على الجوائز الفردية كأفضل لاعب وأفضل حارس وأفضل لاعب وسط، وأفضل هدف في البطولة، وسيكون هناك العديد من نجوم اللعبة ومسئولي الفرق الأوروبية الحاضرين في مدينة موناكو الفرنسية المستضيفة للحدث.

قرعة دوري ابطال اوروبا

جوائز دوري أبطال أوروبا