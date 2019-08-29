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اعرف مجموعات دوري ابطال اوروبا 2019 بعد إعلان نتائج القرعة اليوم

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اوقعت قرعة مرحلة المجموعات لدوري أبطال أوروبا فريق حامل اللقب بجانب نابولي الإيطالي وسيالبورغ النمساوي وجينك البليجيكي في المجموعة الخامسة من منافسات ،  والتي سحبت اليوم الخميس في إمارة موناكو الفرنسية

مجموعات دوري ابطال اوروبا

  • باريس سان جيرمان الفرنسي- الاسباني- كلوب بروج البلجيكي- غالاتاساراي التركي، المجموعة الأولى
  • بايرن ميونخ الألماني – توتنهام الإنكليزي- أولمبياكوس- ريد ستار المجموعة الثانية
  • مانشيتر سيتي الإنكليزي – شاختار دونيتسك الأوكراني- دينامو زغرب- اتالانتا الإيطالي المجموعة الثالثة
  • يوفنتوس الإيطالي – أتلتيكو مدريد الاسباني- بايرن ليفركوزن- لوكوموتيف موسكو المجموعة الرابعة
  • ليفربول الإنكليزي – نابولي الإيطالي- سالزبورغ النمساوي- جينك البلجيكي المجموعة الخامسة
  • الاسباني – بوريسيا دورتموند الألماني- إنتر ناسيونالي- سلافيا براغ المجموعة السادسة
  • زينيت الروسي- بنفيكا البرلتغالي- ليون الفرنسي- لايبزيغ الألماني- المجموعة السابعة
  • - اياكس أمستردام- فالنسيا – ليل الفرنسي  المجموعة الثامنة

وشهد تويع  جوائ اليويفا تتويج الدولي الهولندي فيرجيل فان دايك مدافع ليفربول بأفضل لاعب في أوروبا متفوقاً على ليونيل وكريستيانو رونالدو

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