اعرف مجموعات دوري ابطال اوروبا 2019 بعد إعلان نتائج القرعة اليوم

اوقعت قرعة مرحلة المجموعات لدوري أبطال أوروبا فريق ليفربول حامل اللقب بجانب نابولي الإيطالي وسيالبورغ النمساوي وجينك البليجيكي في المجموعة الخامسة من منافسات دوري أبطال أوروبا، والتي سحبت اليوم الخميس في إمارة موناكو الفرنسية

مجموعات دوري ابطال اوروبا

باريس سان جيرمان الفرنسي- ريال مدريد الاسباني- كلوب بروج البلجيكي- غالاتاساراي التركي، المجموعة الأولى

بايرن ميونخ الألماني – توتنهام الإنكليزي- أولمبياكوس- ريد ستار المجموعة الثانية

مانشيتر سيتي الإنكليزي – شاختار دونيتسك الأوكراني- دينامو زغرب- اتالانتا الإيطالي المجموعة الثالثة

يوفنتوس الإيطالي – أتلتيكو مدريد الاسباني- بايرن ليفركوزن- لوكوموتيف موسكو المجموعة الرابعة

ليفربول الإنكليزي – نابولي الإيطالي- سالزبورغ النمساوي- جينك البلجيكي المجموعة الخامسة

برشلونة الاسباني – بوريسيا دورتموند الألماني- إنتر ناسيونالي- سلافيا براغ المجموعة السادسة

زينيت الروسي- بنفيكا البرلتغالي- ليون الفرنسي- لايبزيغ الألماني- المجموعة السابعة

تشيلسي- اياكس أمستردام- فالنسيا – ليل الفرنسي المجموعة الثامنة

وشهد تويع جوائ اليويفا تتويج الدولي الهولندي فيرجيل فان دايك مدافع ليفربول بأفضل لاعب في أوروبا متفوقاً على ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو