شكرا لقرائتكم خبر عن دينا مشرف تحصد ذهبية فردي الطاولة للسيدات في الالعاب الافريقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجحت البطلة المصرية دينا مشرف في إضافة ميدالية ذهبية جديدة للبعثة المصرية المشاركة في دورة الألعاب الإفريقية المقامة حاليا في المغرب. ونجحت بطلة مصر في التتويج بذهبيتها الثالثة في الدورة بتنس الطاولة بعدما فازت بنهائي فردي السيدات. Advertisements وواجهت دينا مشرف في النهائي اللاعبة الكاميرونية سارة نانو وحققت دينا الفوز. يذكر أن دينا مشرف حققت ذهبيتين من قبل في الفرق والزوجي المختلط.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر دينا مشرف تحصد ذهبية فردي الطاولة للسيدات في الالعاب الافريقية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.