شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة.. معروف يوسف إلى أين؟ 3 سيناريوهات تحسم مصير النيجيرى مع الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يفاضل النيجيري معروف يوسف لاعب وسط الزمالك والعائد من رحلة إعارة الشرطة العراقي، بين أكثر من نادي للانتقال إلى صفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية وقبل غلق باب القيد ، في ظل صعوبة بقاء اللاعب في القلعة البيضاء.

وتلقى معروف يوسف ثلاثة عروض من أندية المصري البورسعيدي والصفاقسي التونسي والشرطة العراقي، وإن كان اللاعب يميل إلى اللعب خارج مصر حال فشل بقاءه بالزمالك في الموسم الجديد.

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وهناك 3 سيناريوهات تحسم مصير اللاعب في الموسم الجديد وهي..