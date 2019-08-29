المصرى البورسعيدى يضم أحمد يوسف لاعب إنبى على سبيل الإعارة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجح فريق المصرى البورسعيدى بقيادة إيهاب جلال فى التعاقد مع أحمد يوسف صانع العاب إنبى على سبيل الإعارة لمدة موسم خلال فترة الأنتقالات الصيفية الحالية أستعدادا لبطولة الدورى الممتاز الموسم المقبل. ويستعد الفريق البورسعيدى لإنطلاق مبارياته بالموسم الجديد والتي يستهلها بمواجهة ماليندي بطل زنجبار في المباراة المقرر إقامتها أحد أيام 13 ، 14 ، 15 سبتمبر المقبل بزنجبار ضمن ذهاب مباريات الدور التمهيدي الأول من النسخة السابعة عشر للبطولة الكونفيدرالية الأفريقية.

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