الجمباز يضيف ذهبية وفضية وبرونزية على لمصر في الالعاب الافريقية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجح منتخب الجمباز في إضافة ميدالية ذهبية وأخرى فضية لرصيد البعثة المصرية المشاركة في دورة الألعاب الإفريقية المقامة حاليا في المغرب. ونجحت البطلة فرح أحمد في الفوز بذهبية الفردي على الأجهزة لجهاز عارضة التوازن بعدما حققت ١٢.٧٦٦ نقطة في المركز الأول. بينما حققت البطلة المصرية ماندي عصام محمد الميدالية الفضية على نفس الجهاز بعدما حققت ١٢.٥٠٠ نقطة. Advertisements فيما نجح لاعب الجمباز محمد مبارك في إضافة ميدالية برونزية جديدة لبعثة مصر . ونجح لاعب منتخب الجمباز في الحصول على المركز الثالث في منافسات الأجهزة الفردي للرجال على حصان الحلق. وجاء لاعب المنتخب ثالثا على هذا الجهاز وحصد برونزية بعدد نقاط ١٣.٥١٦ نقطة.

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