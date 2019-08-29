شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو وأرقام.. قبل مواجهة الزمالك.. الترجى يفتقد السلاح الفعال بأمم إفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن نادى الأهلى السعودى، اليوم، الخميس، تعاقده رسميًا الجزائرى يوسف البلايلى لاعب وسط الترجى التونسى، بذلك الإعلان يفقد الفريق التونسى أحد الأسلحة الفعالة قبل مواجهة الزمالك فى السوبر وكان الاتحاد الإفريقى لكرة القدم قد قرر تأجيل مباراة السوبر الإفريقى بين الترجى التونسي بطل دورى أبطال أفريقيا والفريق الأبيض بطل كأس الكونفدرالية لأجل غير مسمى.

ويستعرض ”الخليج 365” أبرز ما قدمه البلايلى مع الترجى التونسى ومنتخب الجزائر قبل رحيله إلى الأهلى السعودى بعدما فقده الفريق التونسى قبل مواجهة الزمالك بطل مصر فى السوبر الأفريقى.

- البلايلى "سلاح الجزائر" الفعال فى أمم إفريقيا

البلايلى صاحب الـ27 عام لاعب الوسط الهجومى قدم مستوى مميز مع منتخب الجزائر خلال منافسات كأس الأمم الإفريقية التى استضافتها مصر خلال الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو الماضى، وحصد منتخب المحاربين لقبها.

شارك البلايلى مع منتخب الجزائر فى 6 مباريات ببطولة كأس الأمم الإفريقية الأخيرة، أحرز خلالهم هدفين، فيما شارك فى 5 مباريات ودية أحرز خلالهم هدفًا وصنع 3 أهداف، بالإضافة إلى مشاركته فى مباراتين بالتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية.

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- البلايلى مع الترجى التونسى

شارك البلايلى مع الترجى التونسى فى 103 مباراة أحرز خلالهم 21 هدفًا وصنع 37 هدفًا أخر.

وجاءت مشاركات البلايلى مع الترجى التونسى فى بطولة دورى أبطال إفريقيا بواقع 41 مباراة أحرز خلالهم 7 أهداف وصنع 15 هدفًا.

فيما شارك مع الترجى التونسى فى مباراتين ببطولة كأس العالم للأندية عام 2018، أحرز خلالهما هدفًا.