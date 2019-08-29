شكرا لقرائتكم خبر عن الإنتاج الحربي يهزم بداوي وديا بهدفين ودويدار يسجل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حقق فريق الانتاج الحربي فوزا علي نظيره بداوي المنصورة أحد فرق القسم الثاني بهدفين دون رد علي ستاد المصانع الحربية استعدادا للموسم الجديد وسجل هدفي الإنتاج الحربي أحمد دويدار مدافع الفريق العائد للتألق بعد التعافي من إصابة وتر اكيليس ومصطفي البدري الوافد الجديد للفريق من الأهلي في فترة الانتقالات الصيفية الحالية Advertisements وكان الإنتاج الحربي قد واجه اسوان وديا امس وانتهت المباراة بالتعادل السلبي ويستعد الإنتاج الحربي لمواجهة انبي وديا في الرابعة والنصف عصر غدا السبت علي ستاد المصانع الحربية

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