شكرا لقرائتكم خبر عن مران الاهلي..غياب أجاي وصالح جمعة ..وزكريا في "الجيم" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

خاض مؤمن زكريا لاعب الأهلي تدريبات تأهيلية في الجيم علي هامش مران الجماعي اليوم علي ملعب التتش بالجزيرة حيث يواصل اللاعب تنفيذ برنامجه التأهيلي للتعافي من الإصابة في ركبته.

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كان مسئولو الاهلي قد أعلنوا عدم قيد مؤمن زكريا في قائمة الفريق خلال فترة الإنتقالات الصيفية الجارية بسبب حاجته فترة تتراوح بين ثلاثة أو أربعة أشهر للتعافي من الإصابة التى يُعاني منها وسيُسافر بسببها للعلاج في المانيا.

في الوقت نفسه ، شهد المران الجماعي مساء اليوم الخميس غياب النيجيري جونيور أجايي عن تدريبات الكرة ، كما تغيب صالح جمعة عن مران الفريق اليوم

ويستعد الأهلي لمواجهة كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية في ذهاب دور الـ٣٢ ببطولة دوري أبطال إفريقيا والمحدد لها يوم 14 سبتمبر القادم في غينيا الاستوائية.