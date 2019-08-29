شكرا لقرائتكم خبر عن يسري حافظ يتوج بذهبية الملاكمة بدورة الألعاب الإفريقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توج البطل المصري يسري حافظ بذهبية الملاكمة وزن 91 كيلو ليضيف ذهبية جديدة للبعثة المصرية المشاركة في دورة الألعاب الإفريقية المقامة حاليا في المغرب. فاز يسري حافظ في المباراة النهائية على بطل الكونغو. Advertisements وتابع المهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية والدكتور عبدالعزيز غنيم رئيس اتحاد الملاكمة المباراة النهائية لدعم الفريق المصري. وكان عبد الرحمن عرابى قد توج ٠ بذهبية المنافسات بالتغلب على منافسه الكونغولي مما أسفر عنه إعتداء بعثة الاخير على طاقم التحكيم فى البطولة .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر يسري حافظ يتوج بذهبية الملاكمة بدورة الألعاب الإفريقية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.