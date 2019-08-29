مجموعة الزمالك.. الدحيل يفوز على نيويورك سيتي بمونديال الأندية لليد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب:- محمد علام

تغلب الدحيل القطري على منافسه نيويورك سيتي بنيجة 24-19، في المباراة التي أقيمت بينهما لتحديد المراكز من الخامس إلى العاشر بالسوبر جلوب.

وانتهى الشوط الأول بتقدم الدحيل بنتيجة 11-8، وحافظ الفريق القطري على تقدمه وحسم الشوط الثاني لصالحه بنتيجة 13-11.

وبهذه النتيجة حصد الدحيل القطري نقطتين يتصدر بهم المجموعة الثانية لتحديد المراكز من الخامس إلى العاشر.

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وسيلتقي الدحيل القطري في ختام مبارياته مع الزمالك يوم السبت القادم.

ويحتاج الزمالك إلى الفوز على نيويورك سيتي في المباراة التي ستجمع بينهما غدا، بفارق أكثر من 5 أهداف، مع الفوز على الدحيل في المباراة الثانية او التعادل على أقل تقدير، لكي يتصدر مجموعته.

حيث أن المتصدر من كل مجموعة الزمالك (المجموعة الثانية)، مع المجموعة الأولى سوف يتنافس على المركز الخامس والسادس بالترتيب النهائي للبطولة.

صاحبا المركزين الأول في المجموعتين يحتلان المركز الخامس والسادس بمونديال اليد، والأفضلية للفريق الذي يجمع نقاط أكبر، وفي حالة التعادل يتم اللجوء لفارق الأهداف، وهكذا مع صاحبي المركزين الثاني في المجموعتين يلعبان على المركزين السابع والثامن، فيما يتنافس متذيلا المجموعتين على المركزين التاسع والعاشر.