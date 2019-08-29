فان دايك سادس لاعب في السجل الذهبي للأفضل بأوروبا.. وأول هولندي ومدافع

محمد اسماعيل - القاهرة - موناكو- (د ب أ): انضم الهولندي الدولي فيرجيل فان دايك مدافع ليفربول الإنجليزي لقائمة الفائزين بجائزة الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) لأفضل لاعب في العالم. وتوج فان دايك اليوم الخميس بالجائزة للموسم الماضي 2018 / 2019 ليصبح سادس لاعب في السجل الذهبي للجائزة. والقائمة التالية توضح أسماء الفائزين باللقب على مدار تاريخ الجائزة منذ 2011 وحتى الآن : العام - اللاعب الفائز بالجائزة - النادي 2011- الأرجنتيني ليونيل ميسي - برشلونة الإسباني 2012- الإسباني أندريس إنييستا - برشلونة الإسباني 2013 - الفرنسي فرانك ريبيري - بايرن ميونخ الألماني Advertisements 2014 - البرتغالي كريستيانو رونالدو - ريال مديد الإسباني 2015 - الأرجنتيني ليونيل ميسي- برشلونة الإسباني 2016 - البرتغالي كريستيانو رونالدو - ريال مدريد الإسباني 2017 - البرتغالي كريستيانو رونالدو- ريال مدريد الإسباني 2018 - الكرواتي لوكا مودريتش - ريال مدريد الإسباني 2019 - الهولندي فيرجيل فان دايك- ليفربول الإنجليزي

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